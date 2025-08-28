Представництво ЄС залишиться в Україні попри пошкодження офісу — посолка ЄС

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що представництво ЄС залишається в України попри пошкодження офісу після обстрілу Росією Києва в ніч на 28 серпня.

Про це Катаріна Матернова повідомила Суспільному.

"Звичайно, ми залишаємося. Ми віддані Україні та її справедливій боротьбі. Ми попросили колег працювати з дому цього тижня, поки усуваємо пошкодження. Вікна, ймовірно, займуть трохи часу. Можливо, тиждень або два, але в Україні все відбувається швидко", — сказала Катаріна Матернова.

Вона розповіла, як будівля представництва ЄС зазнала пошкоджень після обстрілу. Офіс представництва знаходиться поруч з будівлею, яку безпосередньо вразили дві російські ракети і повністю зруйнували.

"Це спричинило потужну вибухову хвилю, яка пошкодила низку будівель, зокрема посольство Азербайджану, Британську раду, а також досить серйозно пошкодила представництво ЄС. На всіх поверхах було вибито багато вікон, поламано меблі, система вентиляції практично вийшла з ладу, постраждали наші комп’ютери, заклинило двері. Також були пошкоджені автомобілі в нашому гаражі", — повідомила Катаріна Матернова.

Також Катаріна Матернова зауважила, що очільник Росії Путін піде на переговори щодо припинення війни за умови посиленого тиску на Росію.

"Я думаю, що всім зрозуміло, що Путін не зацікавлений у мирі. І він демонструє це щодня. Він щодня атакує українські міста, села та інфраструктуру. Сьогодні ми також постраждали, але Україна страждає щодня від цієї жахливої війни. Тому, я думаю, що очевидно, що нам потрібно посилити тиск на нього і нам потрібно посилити підтримку України", — сказала посолка ЄС в Україні.

Вона також вважає, що гарантії безпеки для України можуть стати "частиною тиску на Путіна".

В ніч на 28 серпня Росія масовано атакувала Київ. Відомо про загибель 21 людини, серед них є діти. Рятувальні роботи тривають. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці. 29 серпня у Києві та області оголосили Днем жалоби за загиблими через російську атаку.