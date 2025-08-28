У Польщі впав літак F-16, пілот не вижив

У Польщі, в місті Радом під час повітряного шоу впав та розбився винищувач F-16. Пілот літака не встиг катапультуватись та загинув на місці.

Про це повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка.

За словами речника Шлапки, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відправився на місце інциденту.

Невідомо, що стало причиною катастрофи.

Відео з місця інциденту публікують у соцмережах глядачі. На відео видно, що винищувач на великій швидкості врізається у злітно-посадкову смугу, що спричиняє потужний вибух.

Radom Air Show — захід, що організовується кожні два роки в останні вихідні серпня в аеропорті Радом. Під час заходу відбуваються авіаційне шоу військових літаків і гелікоптерів європейських країн, а також наземна статична виставка військової техніки та презентації компаній з галузі авіабудування. Організаторами заходу є командування повітряних сил Польщі.