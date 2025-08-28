На фронті загинув естонський доброволець Олев Роост, який воював у лавах ЗСУ

Естонські Сили спеціальних операцій у четвер, 28 серпня, підтвердили, що на війні в Україні загинув доброволець з Естонії Олев Роост.

Про це йдеться у повідомленні Сил спецоперацій Естонії у Facebook.

"З глибоким сумом повідомляємо, що борючись за свободу України, загинув естонський доброволець Олев Роост", — кажуть у пресслужбі.

Там розповіли, що чоловік вступив до батальйону Сухопутних військ Естонії у 2010 році і служив у ньому до 2017-го. У складі батальйону він брав участь у закордонних операціях в Афганістані у 2011 та 2013 роках.

У 2017-му Роост пройшов відбір до Сил спеціальних операцій Естонії, приєднався до підрозділу та у 2020 році брав участь у закордонній місії в Малі.

Він залишався у складі естонських Сил спецоперацій до 2023 року, а потім за власним бажанням пішов зі служби. Після цього Роост поїхав до України та приєднався до ЗСУ. Чоловік воював у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення.

У червні 2024 року на фронті загинув доброволець з Естонії Мартін Ягер.