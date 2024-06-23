Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Україні загинув ще один естонський доброволець
ЕстоніяВторгнення Росії в УкраїнуЗСУВійнаПодії

В Україні загинув ще один естонський доброволець

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сили оборони Естонії
Армія Естонії під час військового параду у Талліні, 24 лютого 2023 року. AP Photo/Sergei Grits

21 червня на передовій в Україні загинув доброволець з Естонії Мартін Ягер. Це вже третій естонський військовий, який загинув на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє естонське видання Postimees.

Зазначається, що Ягер загинув у бою біля села Райгородка на кордоні Харківської та Луганської областей на напрямку Куп'янськ-Сватове. Боєць воював на боці Збройних сил України у складі 3-ої десантно-штурмової бригади.

Як пише Postimees, Ягер воював в Україні протягом року. Раніше, у 2013 році він також брав участь в операції в Авганістані у складі підрозділу Сил оборони Естонії.

У жовтні 2023 року неподалік Лиману на Донеччині від атаки російського безпілотника загинув естонський доброволець Танель Кріггул із позивним "Стінгер".

У березні 2023 року також стало відомо про смерть в Україні колишнього офіцера Сил оборони Естонії Іво Юрака, який загинув від вогню російської артилерії під Бахмутом на Донеччині.

Топ дня
Шарль Мішель і Зеленський
Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ Важливо
Українські військові, яких звільнили з полону 25 червня 2024 року
Обмін полоненими, Україна та Євросоюз офіційно відкрили переговори про членство. 854 день війни. Онлайн Оновлюється
Тищенко
Не відразу після суду: на нардепа Тищенка одягнули електронний браслет Ексклюзивно
Зеленський звільнив Борзова з посади керівника Вінницької ОВА
Зеленський звільнив Борзова з посади керівника Вінницької ОВА
полонені, обмін 25 червня 2024
Україна повернула 90 військовополонених Важливо

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Голова МЗС Естонії: "Ми не можемо мати сірих зон навколо ЄС"
Голова МЗС Естонії: "Ми не можемо мати сірих зон навколо ЄС"
Естонія передала Нацполіції машини
Естонія передала Нацполіції авто
ПЗРК малого радіуса дії Mistral
"ПЗРК Mistral та боєприпаси до нього". Естонія надала Україні новий пакет військової допомоги
Іспанія
Іспанія приєднається до IT-коаліції з допомоги України
На початок