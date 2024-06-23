В Україні загинув ще один естонський доброволець

21 червня на передовій в Україні загинув доброволець з Естонії Мартін Ягер. Це вже третій естонський військовий, який загинув на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє естонське видання Postimees.

Зазначається, що Ягер загинув у бою біля села Райгородка на кордоні Харківської та Луганської областей на напрямку Куп'янськ-Сватове. Боєць воював на боці Збройних сил України у складі 3-ої десантно-штурмової бригади.

Як пише Postimees, Ягер воював в Україні протягом року. Раніше, у 2013 році він також брав участь в операції в Авганістані у складі підрозділу Сил оборони Естонії.

У жовтні 2023 року неподалік Лиману на Донеччині від атаки російського безпілотника загинув естонський доброволець Танель Кріггул із позивним "Стінгер".

У березні 2023 року також стало відомо про смерть в Україні колишнього офіцера Сил оборони Естонії Іво Юрака, який загинув від вогню російської артилерії під Бахмутом на Донеччині.