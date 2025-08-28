Уряд Швейцарії профінансує 12 проєктів з відбудови України

Уряд Швейцарії фінансуватиме проєкти з відбудови України. Йдеться про 12 проєктів, на які виділять отримають 93 мільйони швейцарських франків.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті швейцарського уряду.

Вказується, що ці 12 проєктів, на які виділять гроші, стосуються інфраструктури (енергетика та житло), громадського транспорту, охорони здоров'я та гуманітарного розмінування.

"Таким чином, швейцарський приватний сектор зможе підтримати зусилля України з відбудови завдяки своєму досвіду та інноваційним, високоякісним продуктам", — йдеться в повідомленні.

Так, загальний бюджет відібраних проєктів становить понад 112 мільйонів франків. Уряд Швейцарія надає фінансування в розмірі 93 мільйонів швейцарських франків, решта коштів надійде від компаній та українських партнерів. Початок реалізації відібраних проєктів заплановано на осінь цього року.

Серед залучених компаній: Roche Diagnostics International Ltd, яка побудує медичні лабораторії в державних лікарнях, Innovatec Med Switzerland AG — створить центр променевої терапії для лікування раку, Glas Trösch Holding AG – замінить понад 32 тисячі вікон, REHAU Verwaltungszentrale AG, яка встановить нові двері та вікна місцевого виробництва, а Arthur Flury AG – розбудує повітряні електролінії для української залізничної системи тощо.

Як повідомлялось, Данія виділить Фонду для України щонайменше 500 мільйонів данських крон (понад 41 млн євро) для сприяння залучення інвестицій в українську економіку.