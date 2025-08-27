Данія виділить понад 41 млн євро на підтримку інвестицій в Україну

Данія виділить Фонду для України, який сприяє залученню інвестицій в українську економіку додатково щонайменше 500 мільйонів данських крон (понад 41 млн євро).

Про це повідомили у Мінекономіки за підсумками зустрічі в Копенгагені української делегації на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та за участі міністра економіки Олексія Соболева з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на гарантування експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) інвестицій данських компаній у проєкти з відбудови України.

"Це гарантійний капітал, який дозволяє EIFO підтримати інвестиції й експортні проєкти щонайменше на 1,5 млрд крон. Такий механізм знижує ризики для бізнесу і відкриває шлях для данських компаній до участі у відбудові", — пояснила Свириденко.

Наразі вже близько 100 найбільших данських компаній інвестують в Україну. Також Данія активно залучена до фінансування оборонних та інфраструктурних проєктів.

Зокрема гарантування експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) інвестицій допомогло Україні отримати імпортне обладнання для будівництва ІІ черги Тилігульської вітроелектростанції на Миколаївщині.

Фонд для України — це програма, яку адмініструє данський експортно-інвестиційний фонд. Він допомагає данським компаніям експортувати до України та інвестувати в країну. У межах програми EIFO бере на себе ризики, пов’язані з веденням бізнесу в Україні. Наразі вже надано гарантії для проєктів, зокрема, в аграрному, енергетичному та медичному секторах.

27 серпня українська делегація на чолі із прем'єркою Юлією Свириденко прибула до Данії. Для неї цей закордонний візит став першим з моменту її призначення очільницею Кабінету міністрів України.