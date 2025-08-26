Уряд змінив механізм реєстрації податкових накладних для бізнесу: що відомо

Кабмін ухвалив зміни, що удосконалюють механізм зупинення реєстрації податкових накладних. Це дозволить вдвічі зменшити кількість платників податків, які стикаються з блокуванням.

Про це за результатами засідання уряду 26 серпня повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що зміниться:

для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій — безумовна реєстрація накладних;

для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації.

Прем'єрка додала, що ці зміни запрацюють через 30 днів, щоб був час на "переналаштування системи".

Як повідомлялось, Міністерство економіки інтегрувало віджет "Пульс" на свій офіційний сайт та портал електронних сервісів відомства. Завдяки йому бізнес матиме зворотний зв'язок із державою.