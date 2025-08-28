Перейти до основного змісту
Матернова: у Києві будівля Представництва ЄС серйозно пошкоджена вибуховою хвилею
Матернова: у Києві будівля Представництва ЄС серйозно пошкоджена вибуховою хвилею

Олена Богданьок
будівля Представництва ЄС пошкоджена вибуховою хвилею внаслідок обстрілу Києва 28 серпня
Будівля Представництва ЄС була пошкоджена вибуховою хвилею внаслідок російського обстрілу Києва вночі 28 серпня 2025 року. Katarina Mathernova/Х

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що будівля Представництва ЄС серйозно пошкоджена вибуховою хвилею внаслідок російського обстрілу Києва вночі 28 серпня.

Про це Матернова написала у соцмережі Х.

"Мир" Росії минулої ночі: масовий удар по Києву з використанням дронів і балістичних ракет... Делегація ЄС зазнала серйозних пошкоджень від ударної хвилі. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля", — написала дипломатка.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що обстріл дипустанови — це пряме порушення Віденської конвенції.

“Під час нічного нападу Росія обстріляла дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Постраждало представництво ЄС в Україні. Це потребує засудження не лише в ЄС, а й у всьому світі. Ми висловлюємо солідарність з колегами з ЄС і готові надати допомогу”, — наголосив Сибіга.

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що шокований черговою ніччю смертоносних російських ракетних ударів по Україні.

Коментуючи співробітниками пошкодження будівлі диппредставництва ЄС в результаті цього навмисного російського удару, кошта заявив, що "ЄС не піддасться залякуванню".

"Агресія Росії лише зміцнює нашу рішучість підтримати Україну та її народ", — заявив Кошта.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше 14 людей загинуло, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема і діти. На місці влучання у п'ятиповерхівку у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці.

Загалом у ніч проти 28 серпня Сили протиповітряної оборони збили 589 цілей із 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, знешкодили 563 безпілотники, якими військо РФ атакувало Україну, аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 18 крилатих ракет Х-101.

