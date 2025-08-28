Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що будівля Представництва ЄС серйозно пошкоджена вибуховою хвилею внаслідок російського обстрілу Києва вночі 28 серпня.

Про це Матернова написала у соцмережі Х.

"Мир" Росії минулої ночі: масовий удар по Києву з використанням дронів і балістичних ракет... Делегація ЄС зазнала серйозних пошкоджень від ударної хвилі. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля", — написала дипломатка.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що обстріл дипустанови — це пряме порушення Віденської конвенції.

“Під час нічного нападу Росія обстріляла дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Постраждало представництво ЄС в Україні. Це потребує засудження не лише в ЄС, а й у всьому світі. Ми висловлюємо солідарність з колегами з ЄС і готові надати допомогу”, — наголосив Сибіга.

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що шокований черговою ніччю смертоносних російських ракетних ударів по Україні.

Коментуючи співробітниками пошкодження будівлі диппредставництва ЄС в результаті цього навмисного російського удару, кошта заявив, що "ЄС не піддасться залякуванню".

"Агресія Росії лише зміцнює нашу рішучість підтримати Україну та її народ", — заявив Кошта.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше 14 людей загинуло, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема і діти. На місці влучання у п'ятиповерхівку у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці.

Загалом у ніч проти 28 серпня Сили протиповітряної оборони збили 589 цілей із 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, знешкодили 563 безпілотники, якими військо РФ атакувало Україну, аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 18 крилатих ракет Х-101.