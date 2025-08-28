Повітряні сили: вночі ППО знешкодила 563 дрони і 26 ракет

У ніч проти 28 серпня Сили протиповітряної оборони збили 589 цілей із 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, знешкодили 563 безпілотники, якими військо РФ атакувало Україну, аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 18 крилатих ракет Х-101.
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 28 серпня.
За даними Повітряних сил, у ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) військо РФ завдало масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу:
- 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму;
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – РФ;
- 9 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" із Брянської та Воронезької обл. – РФ;
- 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:
- 563 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 18 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.
"Повітряна атака триває, протиповітряна оборона продовжує бойову роботу із знищення ворожих цілей. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!" — йдеться у повідомленні.