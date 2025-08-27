Міноборони працює над автоматичним переоформленням відстрочок у "Резерв+"

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук повідомила, що Міноборони працює над автоматичною функцією переоформлення відстрочок у застосунку Резерв+.

Про це Оксана Ферчук повідомила в ефірі телемарафону "Єдині Новини".

"Ми цілимося, щоб перенести усі послуги в онлайн-формат. Вже близько 50% відстрочок можна оформити у Резерв+. Ми пропонуємо громадянам, які оформлюють відстрочки у ТЦК, робити це у Резерв+, якщо це доступно", — сказала Оксана Федорчук.

За її словами, ця функція має зменшити навантаження на ТЦК та черги до них. Також Оксана Федорчук порекомендувала не відкладати переоформлення відстрочок на "останні дні" їх терміну через перевантаження роботи ТЦК.

Раніше стало відомо, що уряд унормував використання сервісу електронної черги на прийом у ТЦК.

Для запису до ТЦК необхідно перейти на сайт. Потім необхідно виконати наступні кроки: