У ТЦК буде електронна черга: що відомо

Уряд унормував використання сервісу електронної черги на прийом в територіальні центри комплектування (ТЦК).

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Для запису до ТЦК необхідно перейти на сайт. Потім необхідно виконати наступні кроки:

Обрати ТЦК за обліком або за поточним місцем реєстрації. Вказати персональні дані для запису. Підтвердити номер телефону. Отримати повідомлення з датою та часом візиту.

"Таким чином реалізуємо наші ключові пріоритети: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги. Прибираємо "живі" черги під центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян", — прокоментував запуск електронної черги до ТЦК міністр оборони Денис Шмигаль.

У понеділок, 7 липня, російські дрони атакували будівлю обласного територіального центру комплектування та військової підтримки у Харкові, також безпілотник влучив поблизу будівлі обласного ТЦК та СП у Запоріжжі. На тлі ударів у центрах посилюють безпекові заходи, зокрема, працюють над розосередженням особового складу.

Від кінця червня Росія тричі завдавала аналогічних ударів по територіальних центрах комплектування. Зокрема, 6 липня під атакою опинилася будівля Кременчуцького районного ТЦК та СП, а 3 липня у Полтаві внаслідок влучання БпЛА зранку в будівлі територіальних центрів комплектування та житлової забудови загинуло двоє людей, понад 50 дістали поранення.

Також 30 червня російські війська завдали удару за допомогою дрона поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Там дістали поранення троє людей.