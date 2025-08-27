У ДПСУ розповіли, де найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон

Найбільше спроб незаконного перетину кордону прикордонники наразі фіксують на ділянці з Румунією, найменше — на кордоні з Польщею.

Про це під час брифінгу 27 серпня повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент Суспільного.

“Щодо спроб незаконного перетину кордону, вони, на жаль, продовжуються, і найбільше таких випадків ми фіксуємо на кордоні з Румунією. На другому місці — це кордон з Молдовою. На інших ділянках дещо в меншій кількості такі спроби відбуваються. Ну, це в першу чергу кордон з Угорщиною та Словаччиною. А найменше, якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску, відбувається на кордоні з Польщею”, — сказав Демченко.

Він також розповів, що за підробленими документами щодня з України намагаються виїхати до 10 людей. Демченко додав, що за такі порушення, особливо за спробу підробки документів, передбачена кримінальна відповідальність, і таких порушників ДПСУ передає в органи поліції.

Щодо порушників поза межами пунктів пропуску, то для них передбачена адміністративна відповідальність.

“На жаль, така відповідальність порушників не стримує, бо є випадки, коли людей затримуємо по кілька разів. Є “рекордсмени”, яких затримуємо більше 10 разів за те, що вони продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон”, — розповів посадовець.

Речник також відзначив, що ДПСУ також працює над викриттям схем та злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. За свої послуги організатори вимагають від 5 до 12 тисяч доларів, повідомив Демченко.

За його словами, за такі дії для організаторів незаконного порушення кордону передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 332 Кримінального кодексу України.

Раніше уряд вніс на розгляд Верховної ради законопроєкт №13673 про внесення щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетином державного кордону України, яким, серед іншого, пропонується передати розгляд адмінсправ про незаконний перетин кордону Держприкордонслужбі.

26 серпня глава уряду Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Йдеться про всіх українців відповідного віку.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року діяла заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років — у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Винятки стосувалися окремих категорій, зокрема, студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків.