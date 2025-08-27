У Державній прикордонній службі (ДПСУ) заявили, що для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років окрім закордонного паспорта потрібно буде мати військово-облікові документи в паперовій або електронній формі ("Резерв+").

Про це в ефірі Першого сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зауважив, що оскільки наразі урядова постанова про зміни щодо виїзду для 18-22 річних не оприлюднена, то остаточно говорити про це можна буде говорити тільки після її появи.

Речник ДПСУ також наголосив, що варто окремо звернути увагу на те, що нові правила не поширюватимуться на тих, хто обіймає посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування

"Ці зміни не стосуватимуться державних службовців, що прописано в правилах перетину державного кордону України. Для цієї категорії громадян втому числі й для чоловіків віком від 18 до 20 років включно є можливість перетину кордону тільки у службове відрядження", — сказав Демченко.

Він додав, що прикордонники можуть відмовити у перетині кордону 18-22 річному українцю у разі, якщо щодо нього судом, або іншим "державним органом" винесено рішення про заборону на виїзд за межі України.

26 серпня Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Йдеться про всіх українців відповідного віку. Проте офіційної постанови поки не оприлюднено.

Що цьому передувало

19 липня 2025 року спікер Верховної Ради повідомив, що в парламенті обговорюють можливість дозволити виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 24 років. Це питання розглядали як на рівні окремих нардепів, так і в комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом із військовим командуванням. Він вважав цю ініціативу "позитивною і правильною історією", яка допоможе молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в навчанні.

Також відомо, що у Раді зареєстрували два законопроєкти, якими нардепи пропонують дозволити виїжджати з України молодим чоловікам. Так, одним документом передбачається дозвіл на виїзд для людей віком 18-22 років, а інший відкриває таку можливість для чоловіків віком до 24 років.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року діє заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років — у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Винятки стосуються окремих категорій, зокрема, студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків тощо.