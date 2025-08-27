Генсек НАТО Рютте відвідає Німеччину з дводенним візитом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Німеччину з дводенним візитом 27–28 серпня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

У середу, 27 серпня, він відвідає артилерійський завод Rheinmetall в селі Унтерлюс.

У четвер, 28 серпня, Рютте візьме участь в конференції парламентських груп ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі.

Як повідомили Суспільному в Альянсі, нині генеральний секретар НАТО регулярно контактує з лідерами країн-союзників та країн-партнерів, зокрема і з питання "щодо України".

Нагадаємо, 22 серпня Рютте прибув із візитом до української столиці та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. За словами глава держави, головна тема їхніх розмов — спільні кроки, що можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни.

Зокрема, під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським він заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію у разі майбутньої агресії з її боку.

Як повідомляли в офісі британського прем'єра Кіра Стармера, Коаліція охочих найближчими днями проведе зустрічі з американськими колегами для посилення планів безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій в Україні.

Американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.