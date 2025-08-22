Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що надання військових баз союзникам НАТО може стати внеском країни у підтримку стабільного миру в Україні.

Про це повідомляє румунське інформагентство Agerpres.

Відповідаючи на запитання в ефірі Antena 1 щодо закликів європейських лідерів до США надіслати Румунії винищувачі F-35 у рамках гарантій безпеки для України, Боложан заявив, що "Румунія не направлятиме свої війська в Україну".

"Як ви знаєте, усі ці місяці, відколи було порушено питання про підтримку гарантій безпеки для встановлення тривалого миру в Україні, Румунія чітко заявила дві речі: "Ми не будемо надсилати війська, ми не будемо брати участь у будь-якому потенційному розгортанні військ на території України. Це була дуже чітка позиція", — сказав Боложан.

Щодо другого моменту у дискусіях із союзниками прем’єр наголосив, що, враховуючи членство Румунії в НАТО, її військові бази можуть використовувати війська інших країн Альянсу, зокрема, США та інших союзників.

"Наразі з наших аеропортів здійснюється повітряне патрулювання в Чорному морі, організовуються спільні військові навчання. Тому це може бути, так би мовити, внеском Румунії у забезпечення підтримки тривалого миру в Україні. Як і надання наших військових баз у розпорядження союзникам по НАТО", — сказав Боложан.

У четвер 21 серпня, Міністерство національної оборони Румунії заявило, що країна "є надійним і активним союзником у захисті східного флангу НАТО та зберігає свою прихильність до багатовимірної й стійкої підтримки України в тісній співпраці з НАТО і Європейським Союзом".