США розробляють план повоєнного устрою Гази — Віткофф

Президент США Дональд Трамп проведе в Білому домі нараду щодо Сектора Гази для розроблення плану післявоєнного устрою Гази. Вашингтон очікує, що війна Ізраїлю на палестинській території буде врегульована до кінця року.

Про це в етері Fox News заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

"Завтра в Білому домі відбудеться велика нарада під головуванням президента. І ми розробляємо дуже комплексний план", — сказав Віткофф, відповідаючи на питання, чи є план післявоєнного устрою Гази.

Він не уточнив деталей і не назвав учасників зустрічі.

На запитання, чи має Ізраїль робити щось інакше, щоб припинити війну та забезпечити звільнення заручників, Віткофф відповів: "Ми вважаємо, що ми вирішимо це так чи інакше, безумовно, до кінця цього року".

Віткофф заявив, що Ізраїль відкритий до продовження переговорів з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС. Він сказав, що ХАМАС дав зрозуміти, що він відкритий до врегулювання.

Трамп обіцяв швидке припинення війни в Газі під час виборчої кампанії в США 2024 року та після вступу на посаду в січні, але майже через сім місяців після початку його терміну ця заявлена ​​мета залишається недосяжною.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.