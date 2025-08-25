Свириденко підтвердила, що її рідний брат живе за кордоном

Очільниця українського уряду Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний молодший брат наразі живе за кордоном. Проте прем'єр-міністерка каже, що він виїхав ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє українська служба "Радіо Свобода".

На полях Національного молитовного сніданку в Києві 25 серпня журналістка видання запитала у прем’єрки, чи відповідає дійсності інформація про те, що її рідний брат Віталій Свириденко нібито виїхав з України під час війни й відтоді не повернувся.

Очільниця уряду відповіла, що її брат "виїжджав не під час повномасштабної війни", а ще до початку російського вторгнення. На уточнювальне запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що Віталій не повернувся в Україну, Свириденко сказала, що "він проживає за кордоном".

За даними руху "Чесно", Віталій Свириденко народився у 1989 році. У 2012-му балотувався як мажоритарник до Верховної ради VII скликання, але не набрав достатньої кількості голосів виборців і не пройшов до парламенту. У 2020 році став депутатом Чернігівської обласної ради та представляв там партію "Слуга народу".

Ще у лютому 2023 року очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, який також є в.о. голови обласної організації партії "Слуга народу" в інтерв'ю редакції Суспільне Чернігів розповідав, що за кордоном перебувало багато депутатів від різних політсил, серед яких і Віталій Свириденко.

14 липня 2025-го нардепка Мар'яна Безугла писала у Facebook, що брат Юлії Свириденко, виїхав вчитися до Лондона і не повернувся. Згодом вона додала, що посадовці не можуть відповідати за поведінку своїх родичів, але висловила бажання почути пояснення про "незручне запитання".

"Українська правда", посилаючись на власні джерела, раніше повідомляла, що на етапі призначення Свириденко на посаду прем’єрки її "найбільшим страхом" нібито було те, що люди говоритимуть про її молодшого брата, який незадовго до початку російського вторгнення виїхав з України, відмовився від мандату депутата Чернігівської облради від "Слуги народу" і живе у британській столиці.

Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.