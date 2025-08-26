Майже 80 тисяч українських військових проходять навчання та підготовку у країнах Євросоюзу. ЄС також працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії та надає Україні військову допомогу.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, передає кореспондентка Суспільного.

"До кінця 2025 року ми маємо надати 2 мільйони патронів великого калібру. Ми надаємо підтримку та проводимо навчання військових, майже 80 000 українських солдатів проходять підготовку", — сказала речниця Єврокомісії.

Анітта Гіппер заявила, що Європейський Союз шукає можливості тиску на Росію. Серед таких можливостей — нові санкції проти РФ. Верховна представниця ЄС Кая Каллас наголошу. на важливості надійних гарантій безпеки для України, повідомила речниця Єврокомісії.

"Основним принципом залишається те, що Україна повинна бути здатна захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, і не може бути жодних обмежень для Збройних сил України у співпраці з іншими третіми країнами або в отриманні допомоги від інших країн", — сказала Анітта Гіппер.

26 серпня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо і європейськими союзниками роз’яснив позицію України щодо гарантій безпеки.

Сибіга підтвердив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично зобов'язуючими та ефективними. Вони повинні бути багатовимірними, включаючи військовий, дипломатичний, юридичний та інші рівні.

23 серпня Зеленський заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває та усі розробки будуть готові "найближчими днями".

Перед тим Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.