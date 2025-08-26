Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо і європейськими союзниками роз’яснив позицію України щодо гарантій безпеки.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

За словами Сибіги, дзвінок відбувся з ініціативи Рубіо. Розмова базувалася на попередніх контактах лідерів, успішному візиті президента Зеленського до Вашингтона та роботі радників з національної безпеки.

Сибіга підтвердив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично зобов'язуючими та ефективними. Вони повинні бути багатовимірними, включаючи військовий, дипломатичний, юридичний та інші рівні.

“Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом”, — наголосив глава МЗС.

Він підтвердив, що Україна готова зробити наступні кроки до миру.

“Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних регіонах. Ми готові покласти край вбивствам і дати шанс дипломатії”, — зазначив міністр.

За його словами, Москва повинна знати, що вона не може тягнути час вічно. Якщо Росія продовжуватиме відкидати значущі, конструктивні кроки на шляху до миру, вона повинна буде зіткнутися з наслідками: жорстким посиленням санкцій та зміцненням потенціалу України, наголосив глава МЗС.

23 серпня Зеленський заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває та усі розробки будуть готові "найближчими днями".

Перед тим Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.