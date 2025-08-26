Повітряні сили: ППО знешкодила 47 дронів, є влучання на 9 локаціях

У ніч проти 26 серпня Сили протиповітряної оборони знешкодили 47 із 59 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 26 серпня.
За даними Повітряних сил, у ніч на 26 серпня (із 19:00 25 серпня) військо РФ атакувало 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.