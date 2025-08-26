Трамп заявив, що хоче зустрітися цього року з лідером КНДР Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує цього року провести зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це він сказав під час першої зустрічі у Білому домі з новим президентом Південної Кореї Лі Чже Меном, пише Reuters.

"Я хотів би зустрітися з ним цього року. Чекаю на відповідний момент для такої зустрічі", — заявив Трамп.

Трамп і Лі обговорили питання торгівлі, безпеки, військових витрат і ядерної енергетики. Попри угоду, укладену в липні й оцінену у $350 млрд інвестицій Південної Кореї в США, сторони й надалі мають розбіжності щодо окремих умов.

Після переговорів Лі взяв участь у бізнес-форумі з високопосадовцями США та керівниками південнокорейських і американських компаній. У рамках візиту флагманський авіаперевізник Korean Air оголосив про найбільше замовлення у своїй історії — закупівлю 103 літаків Boeing.

Пхеньян поки не відреагував на заяви Трампа. Державні ЗМІ КНДР натомість звинуватили США і Південну Корею у спільних військових навчаннях, які, за словами КНДР, свідчать про намір Вашингтона «окупувати Корейський півострів».

Від початку січня, коли Трамп повернувся в Білий дім, Кім Чен Ин ігнорує його заклики відновити дипломатичні переговори. Попередні раунди перемовин між Трампом і Кімом у 2017–2021 роках не дали результату щодо стримування ядерної програми КНДР.

Виступ Лі в США

На заході в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Лі Чже Мен заявив, що Північна Корея нині має можливість виробляти 10–20 ядерних боєзарядів щороку і лише потребує технології повернення боєголовок для міжконтинентальних ракет, здатних дістати території США.

Він закликав Трампа "стати історичним миротворцем" і навіть пожартував, що мріє про "Trump World у Північній Кореї, де можна буде грати в гольф".

Що відомо про участь військових КНДР у війні Росії проти України

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже відправила до Росії 1 500 своїх спецназівців та планує залучити до війни проти України 12 тисяч військових. Північна Корея відкинула ці звинувачення, назвавши їх "безпідставними чутками".

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України. 17 жовтня 2024 Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні.

5 листопада 2024 міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись "перші зіткнення".

14 грудня 2024 Президент Володимир Зеленський заявив, що є попередні дані про те, що Росія почала використовувати військових із Північної Кореї у штурмових операціях у Курській області, і серед них вже є втрати.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон у Курській області двох військових з Північної Кореї. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до цих полонених. У Південній Кореї заявили, що готові забрати полонених солдат КНДР, адже фактично визнають всіх жителів КНДР своїми громадянами.

Станом на середину січня 2025 року у Курській області Росії загинули близько тисячі північнокорейських військових, які брали участь у війні проти України.

28 квітня 2025 року Північна Корея офіційно визнала участь своїх військових у війні Росії проти України.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Суспільному розповів, що станом на серпень 2025 року у Росії перебуває близько 11 тисяч військових із КНДР.