У КНДР нагородили військових, які воювали на боці Росії проти України

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин особисто нагородив військових Корейської Народної Армії, які виконували бойові завдання на боці Росії у війні проти України в Курській області РФ.

Про це повідомляє північнокорейське агентство KCNA.

У п'ятницю, 22 серпня, в КНДР відбулася перша церемонія нагородження державними відзнаками бійців закордонного підрозділу північнокорейської армії. Кім Чен Ин присвоїв звання Героя КНДР командирам бойових частин "за виконання поставлених задач".

На заході також були присутні керівні посадовці Міністерства національної оборони країни та cім'ї загиблих північнокорейських військових.

Що відомо про участь військових КНДР у війні Росії проти України

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже відправила до Росії 1 500 своїх спецназівців та планує залучити до війни проти України 12 тисяч військових. Північна Корея відкинула ці звинувачення, назвавши їх "безпідставними чутками".

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України. 17 жовтня 2024 Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні.

5 листопада 2024 міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись "перші зіткнення".

14 грудня 2024 Президент Володимир Зеленський заявив, що є попередні дані про те, що Росія почала використовувати військових із Північної Кореї у штурмових операціях у Курській області, і серед них вже є втрати.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон у Курській області двох військових з Північної Кореї. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до цих полонених. У Південній Кореї заявили, що готові забрати полонених солдат КНДР, адже фактично визнають всіх жителів КНДР своїми громадянами.

Станом на середину січня 2025 року у Курській області Росії загинули близько тисячі північнокорейських військових, які брали участь у війні проти України.

28 квітня 2025 року Північна Корея офіційно визнала участь своїх військових у війні Росії проти України.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Суспільному розповів, що станом на серпень 2025 року у Росії перебуває близько 11 тисяч військових із КНДР.