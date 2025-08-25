Протягом 2025–2026 років Норвегія виділить Україні 8,45 мільярдів доларів та братиме участь у підготовці військових і "захисті українського неба".

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Я оголосив що висока підтримка України Норвегією буде продовжуватись з 2025 по 2026 рік. Це передбачає 8,45 млрд доларів США. Ця сума буде запропонована до виділення парламентом, який буде виділяти гроші в рамках програми Нансен, і сподіваюсь, ми зможемо отримати цей рівень підтримки. Власне, ось така була пропозиція уряду", — сказав Стере.

Говорячи про безпекові гарантії, він зазначив, що наразі "найбільш критичною гарантією безпеки для України є надання їй серйозних оборонних спроможностей, які вона зможе використати, щоб захистити себе в майбутньому".

"Зараз йдуть переговори між партнерами та союзниками щодо безпекових гарантій, які були б певною мірою колективними між нами. Але ключове це щоб США продовжували бути залученими в ці обговорення, тому що надійні гарантії повинні бути скоординовані між Європою та Америкою. Ті обговорення, які зараз ведуться між дипломатами та військовими вони ще не завершені. Але Норвегія бере участь у цих обговореннях, і ми будемо залучені до їх реалізації", — заявив Стере.

Він також повідомив, що Норвегія братиме участь у тренуванні українських військових та захисті українського неба.

"Дозвольте мені підкреслити, що нордичні та балтійські країни зобов'язалися розбудувати українську бригаду, і це велика інвестиція. Норвегія координувала ці зусилля, і це робота, яка триває, і я думаю, що вона підвищить якість значної частини ваших оборонних спроможностей", — сказав прем'єр Норвегії.

Крім того, за словами Стере, його країна "посприяє постачанню Україні двох систем Patriot".

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський назвав три сфери, у яких Норвегія може допомогти Україні:

"Це системи ППО, тренування та навчання щодо цих систем. Копродакшн — так. Берегова лінія, вважаємо, що в Норвегії є великий досвід у захисті берегової лінії і щодо захисту моря. Я би на цих трьох пунктах окремих зупинився", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, зранку 25 серпня до Києва приїхав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Напередодні стало відомо, що Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон на посилення протиповітряної оборони України. У співпраці з Німеччиною це дозволить надати дві системи Patriot і ракети, а також інші типи засобів протиповітряної оборони.

Крім того, 25 серпня в Київ з неанонсованим візитом прибув міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл.