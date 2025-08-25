Голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що очікує на дискусії у парламенті щодо законопроєктів про можливість виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років, а також щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону.

Про це Стефанчук сказав в інтерв'ю Суспільному.

Стефанчук заявив, що будь-які речі “не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу”.

“Ми повинні завжди співміряти їх, наскільки вони будуть відповідати потужності України на полі бою, нашій стабільності як державі і налаштованості на досягнення миру. Тому безперечно такі дискусії по цих законопроєктах будуть”, — сказав голова Верховної ради.

За його словами, він менш оптимістично налаштований щодо другого законопроєкту про кримінальну відповідальність.

“Тому що ми чітко маємо усвідомлювати, що ефективність кримінальної відповідальності повинна визначатися одним: як вона вплине на покращення тієї чи іншої соціальної ситуації в Україні. Я поки що потенціалу в цьому не бачу”, — сказав Стефанчук.

Щодо виїзду громадян України віком від 18 до 22 років, то керівник парламенту нагадав, що вперше цю ідею озвучив президент України.

“Але, знову ж таки, ми маємо співвіднести оці всі речі з тим, як це, скажімо, позначиться на тому, як Україна буде от вести оборону з боку агресії, яку здійснює Російська Федерація. Дискусія відкрита, ми будемо чекати на позицію комітетів, ми будемо спілкуватися з військовими, ми будемо спілкуватися з громадянським суспільством, і тоді парламент буде приймати відповідні рішення”, — сказав Стефанчук.

12 серпня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом із військовим командуванням.

18 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила Суспільному, що уряд може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Та 22 серпня до Верховної Ради внесли законопроєкт про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну громадян України під час воєнного стану.

22 серпня стало відомо, що до Верховної ради внесли законопроєкт №13685. Він містить положення про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Про це Суспільному повідомив народний депутат та співавтор законопроєкту 13685 Федір Веніславський.

Також Веніславський підтвердив, що цей законопроєкт є розвитком ініціативи президента Володимира Зеленського про дозвіл чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон.

Нардеп Олександр Федієнко повідомив, що дозволити чоловікам до 22 років може й уряд через затвердження постанови щодо правил виїзду з України під час воєнного стану.