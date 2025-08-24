"Народ України має незламний дух": Трамп привітав українців із Днем Незалежності

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Від імені американського народу я висловлюю свої вітання та найщиріші побажання Вам і мужньому народу України з нагоди 34-ї річниці незалежності", — написав Трамп Зеленському.

Трамп наголосив, що "народ України має незламний дух, а мужність України надихає багатьох".

"У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної держави", — написав президент США.

Він додав, що "настав час покласти край безглуздим вбивствам". За його словами, Сполучені Штати підтримують переговори про укладення угоди, яка приведе до міцного, тривалого миру, що покладе край кровопролиттю і захистить суверенітет та гідність України.

"Цінуємо Ваші теплі слова на адресу українського народу й дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України", — подякував Трампу Зеленський.