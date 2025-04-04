Українські журналісти і медійники, учасники Медіаруху, закликають керівництво України обміняти затриманого російського агента, пропагандиста Кирила Молчанова на українського журналіста Дмитра Хилюка, який перебуває в російському полоні понад три роки.

Відповідна заява оприлюднена на сайті “Детектор медіа”.

3 березня 2022 року Хилюка викрали росіяни під час окупації частини Київської області. Його схопили на подвір’ї власного дому в Козаровичах під Києвом. Спочатку утримували на території окупованого Димера, згодом вивезли до СІЗО в Росію.

Ймовірно, журналіст перебуває в одній з колоній Володимирської області Росії. Україна має лише неофіційні дані щодо місця утримання Дмитра Хилюка, тому що Росія не визнає факт його полону, йдеться у заяві. Це пов’язано з тим, що міжнародне гуманітарне право забороняє утримувати в полоні цивільних. Відповідно, не існує механізму обміну таких людей — їх повинні звільняти без висування додаткових умов та вимог, зокрема обміну на інших осіб.

Влітку 2024 року стало відомо, що Дмитро сильно схуд і важить не більш ніж 45 кілограмів. Про це міжнародній організації “Репортери без кордонів” розповів звільнений з російського полону військовий Ігор, який рік провів із Дмитром в одній камері.

Водночас 1 квітня 2025 року Служба безпеки України повідомила, що повернула в Україну Кирила Молчанова — російського агента і “політичного експерта” з медійного пулу підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука. За даними СБУ, 2022 року Молчанов виїхав до Росії, де став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів. Його затримали під час поїздки в Польщу й депортували в Україну.

Молчанову повідомили про підозру за двома статтями: виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 3 ст. 436-2 ККУ); колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 ККУ).

“Оскільки Україна вже має досвід обміну цивільних в інтересах держави — того ж самого Віктора Медведчука обміняли на 215 полонених українських захисників і захисниць, — закликаємо президента України, Міністерство оборони України, Службу безпеки України, Міністерство культури і стратегічних комунікацій України, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інші державні структури звільнити з російського полону Дмитра Хилюка шляхом обміну на підозрюваного в колаборантстві Молчанова”, — йдеться у заяві українських медійників.

Заяву підписали: