Повітряні Сили: ППО знешкодила 48 дронів, є влучання на 10 локаціях

У ніч проти 24 серпня сили протиповітряної оборони знешкодили 48 з 72 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 24 серпня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 24 серпня (із 22.00 23 серпня) військо РФ атакувало балістичною ракетою Іскандер-М із району Тагангорога — РФ, а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.
- Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.