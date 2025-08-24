Перейти до основного змісту
Повітряні Сили: ППО знешкодила 48 дронів, є влучання на 10 локаціях
Повітряні силиЗСУВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиЗброяВІЙНАПОДІЇЗброя і технології

Повітряні Сили: ППО знешкодила 48 дронів, є влучання на 10 локаціях

Олена Богданьок
Розмір шрифту
Повітряні Сили ЗСУ, ППО, обстріли
Військовослужбовці мобільного підрозділу протиповітряної оборони 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України заступають у нічну зміну в Харківській області, Україна, 16 липня 2025 року. REUTERS/Sofiia Gatilova

У ніч проти 24 серпня сили протиповітряної оборони знешкодили 48 з 72 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.

Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 24 серпня.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 24 серпня (із 22.00 23 серпня) військо РФ атакувало балістичною ракетою Іскандер-М із району Тагангорога — РФ, а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

  • За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.
  • Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок