Європейська комісія підтвердила, що уважно слідкує за тимчасовим припиненням постачання нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини й перебуває в тісному контакті з обома країнами для з’ясування обставин та захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомили Суспільному у пресслужбі Єврокомісії.

У Єврокомісії заявили, що отримали лист від словацької та угорської влади, і нададуть відповідь на нього в належний час.

"Безпека постачання є пріоритетом для Комісії, і ми перебуваємо в тісному і постійному контакті з нашими державами-членами з метою її забезпечення. ЄС має інструменти для подолання раптового дефіциту або перебоїв у постачанні сирої нафти або нафтопродуктів", — повідомили у Єврокомісії.

Держави-члени Євросоюзу мають утримувати запаси нафти на 90 днів на випадок аварійних ситуацій — це вимога Директиви ЄС про запаси нафти, яка діє з 2009 року.

"Словаччина, і Угорщина підтримують такі необхідні рівні аварійних запасів нафти і можуть випустити такі запаси на ринок у разі надзвичайної ситуації. Досі Комісія не отримувала повідомлень про вивільнення запасів від Словаччини чи Угорщини."

У Єврокомісії наголосили, що уважно стежать за припиненням постачання нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба", але не вбачають у цьому припиненні енергетичної небезпеки для ЄС.

Що відомо про заяви Угорщини щодо атаки України по нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, 13 серпня Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці. Посадовець наголосив, що зараз Угорщина є головним постачальником електроенергії для України, і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою.

18 серпня Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до його країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви угорського колеги, наголосивши, що саме РФ розпочала війну, яку наразі відмовляється завершувати. А Угорщина, попри ненадійність Москви, продовжує зберігати "свою залежність від Росії".

"Угорщина роками казала, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози — своїм друзям у Москві", — написав Сибіга.

20 серпня Угорщина заявила про відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

У четвер ввечері, 21 серпня, оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча. 22 серпня Угорщина та Словаччина надіслали листа до Єврокомісії, у якому поскаржилися на нещодавні атаки на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти країн припинено. Вони, зокрема, вимагають гарантій щодо "безпеки поставок".