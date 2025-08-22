Кабмін розширив програму безоплатного зубопротезування: що відомо

Уряд розширив перелік категорій людей, які можуть отримати безоплатні стоматологічні послуги, а також скористатися послугою зубопротезування. Тепер їх надаватимуть українцям, що пережили полон та іноземцям, які служать у лавах ЗСУ.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Відтепер безоплатну стоматологічну допомогу отримуватимуть:

військовослужбовці-іноземці та люди без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, українській розвідці, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України;

українці, які пережили полон.

У відомстві пояснили, що для цього пацієнтам потрібно буде звернутись до закладів охорони здоров’я, які мають укладений договір із Національною службою здоров’я України за відповідними пакетами.

Там також нагадали, що програму зубопротезування для військовослужбовців ЗСУ запустили у квітні 2024 року. Загалом відтоді такі послуги отримали уже щонайменше 70 тисяч захисників і захисниць.

Що включає послуга

Послуга із зуболікування включає рентгенологічні дослідження, підготовку до зубопротезування, лікування карієсу та ушкоджень зубів, відновлення зубів, видалення зубів, знеболення тощо. Послуги із протезування зубів можуть бути надані як у медзакладі, де людина проходить лікування, так і в іншому закладі. Детальніше про повний перелік послуг — за посиланням.