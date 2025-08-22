В Україні налічується понад 1,3 млн ветеранів ЗСУ — Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що понад 1,3 мільйона українців мають статус ветеранів війни.

Про це він сказав під час виступу на під час міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Безпека", що відбувся у Києві 22 серпня.

Очільник Міноборони також наголосив, що ветерани ЗСУ продовжують робити важливий внесок в обороноздатність України.

"Яскравий приклад — система DELTA. Це одна з найбільш інноваційних українських розробок. (Ветерани — ред.) допомагають в розмінуванні України вже зараз і будуть одним зі стовпів відбудови й економічного зростання в майбутньому", — сказав він.

Також, за словами Шмигаля, ветерани є і будуть ключовим елементом військового резерву, а також — у центрі військово-патріотичного виховання, роботи з молоддю та базової загальновійськової підготовки студентів.

"Будемо посилювати включення ветеранів у роботу Центрів національного спротиву та залучати до державної служби", — пообіцяв міністр.

Шмигаль додав, Міноборони разом з Мінветеранів працюють над впровадженням соціального супроводу військовослужбовців у кожному підрозділі ЗСУ, аби спростити отримання необхідних послуг та позбавити їх зайвих турбот.

22 серпня Кабмін ухвалив 11 рішень у сфері ветеранської політики, зокрема, законопроєкт, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин, підтримав запуск програми адаптації та затвердив знижку на автоцивілку.