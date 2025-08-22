У п'ятницю, 22 серпня, Кабінет міністрів ухвалив 11 рішень у сфері ветеранської політики, зокрема, схвалив законопроєкт, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин, підтримав запуск програми адаптації та затвердив знижку на автоцивілку.

Про це у телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, під час засідання уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин та гарантує медичну, освітню, соціальну й правову підтримку.

Також документ передбачає створення ветеранських просторів, надання послуг коштом держбюджету та увічнення пам’яті загиблих. Прем’єрка наголосила, що всі наявні пільги та документи залишаються чинними.

"Також підтримали законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Восени очікуємо ухвалення цих законопроєктів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України", — написала Свириденко.

Крім того, уряд затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір, та спростив доступ до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спеціальних засобів.

"Іноземні військові, що воюють чи воювали у складі ЗСУ, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування", — додала прем'єрка.

Окремо було вирішено, що держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.