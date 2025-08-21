РФ через трудових мігрантів намагається тиснути на країни колишнього СРСР

Росія ускладнює перебування у країні трудових мігрантів з держав колишнього СРСР. Кремль планує замінити їх робітниками з Північної Кореї, Індії, Пакистану, Африки, Китаю та інших.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, російське Міністерство праці та соціального захисту підготувало проєкт постанови, що передбачає зниження упродовж 2026 року максимально можливої частки іноземних працівників у низці секторів економіки, зокрема галузі харчування, сільському господарстві та деревообробці.

Відомо, що станом на кінець першого півріччя 2025 року на міграційному обліку у РФ перебувало понад 6 мільйонів іноземних громадян. Переважна частина – з країн Центральної Азії: Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Казахстану і Туркменістану.

Більшість – працездатні люди, які забезпечують базові ланки російської економіки.

"Останнім часом російські законодавці системно посилили вимоги до їх перебування у РФ, зокрема через обов’язкові тести на знання російської мови, історії та основ російського законодавства", — йдеться у повідомленні.

При цьому складнощі під час отримання (продовження) трудової візи вже спонукають багатьох заробітчан вирушати додому. Замінити трудових мігрантів із країн колишнього СРСР планують "слухняними" робітниками з "візових країн" – КНДР, Індії, Пакистану, Африки, Китаю та інших.

"Вони заїжджатимуть у РФ за урядовими квотами організованими групами. На законодавчому рівні їх звільнено від обов’язкових тестів та інших умовностей для отримання дозволів на роботу. Отже, за розрахунками Кремля, повернення заробітчан з колишнього СРСР на Батьківщину створить додаткові економічні та політичні ризики для урядів їхніх країн", — кажуть у розвідці.

Там вважають, що цим чинником Москва скористається для посилення впливу на ближнє закордоння.