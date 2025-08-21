В ОДКБ анонсували цьогорічні військові навчання блоку: де та коли відбудуться

Начальник Об’єднаного штабу ОДКБ , російський командувач генерал-полковник Андрій Сердюков заявив, що навчання військового блоку "Взаємодія-2025" заплановані на початок вересня. За його словами, вони відбудуться на двох полігонах у Вітебській області Білорусі – "Лосвіда" та "Лепельський".

Про це повідомили у білоруському Міноборони.

Як відзначив Сердюков, особливість цих навчань полягає в тому, що плани їх проведення тісно пов’язані з планами спільних стратегічних навчань "Захід-2025", у яких беруть участь білоруські та російські Збройні сили.

Так, за його словами, навчання "Взаємодія-2025" стануть "головною подією" оперативної та бойової підготовки ОДКБ.

"Основним завданням Колективних сил оперативного реагування є забезпечення розгортання регіонального угруповання військ", — сказав генерал-полковник.

Для цього також будуть проведені спеціальні навчання із силами та засобами розвідки "Пошук-2025", а також із силами та засобами логістичного забезпечення Колективних сил швидкого реагування "Ешелон-2025".

Також у вересні на території Киргизстану на базі навчального тренувального центру "Едельвейс" пройде командно-штабне навчання "Рубіж-2025" із підрозділами Колективних сил швидкого розгортання Центральноазійського регіону.

А у жовтні у Таджикистані на полігоні Фахрабад планується проведення спільного навчання із миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братство-2025".

Як каже Сердюков, вперше буде проведено спеціальне навчання зі спільним формуванням РХБ захисту та медичного забезпечення "Бар'єр-2025", де передбачається відпрацювання завдань щодо ліквідації біологічних загроз і інтересах Колективних миротворчих сил.

Активні фази всіх цих навчань будуть проводитись у суміщеному форматі із завершальним етапом спільного антитерористичного навчання компетентних органів країн СНД "Співдружність Антитерор-2025".

Генерал-полковник додав, що в навчаннях ОДКБ візьмуть участь понад 5000 військовослужбовців та близько 1000 одиниць військової техніки, яка вже розгортається на полігонах.

Спільні навчання РФ та Білорусі "Захід-2025"

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Захід-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Захід-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ може стати приховане створення угруповань наступальних військ.