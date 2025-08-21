Командир "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис Нікітін підтвердив, що мав сутичку з ветераном ЗСУ Віктором Пилипенком у день похорону художника Давида Чичкана. Він стверджує, що сутичка сталася вже після траурної церемонії і далеко від епіцентру процесії.

Про це Нікітін написав у Телеграм.

“Інцидент, який стався позавчора в центрі Києва, безумовно, не має жодного стосунку до церемонії прощання з Давидом. Прощання було (і на момент інциденту закінчилося) на Майдані, а відео знято на вулиці Інститутській, досить далеко звідти. Але основна зброя наших ворогів, це, звичайно, вічна брехня, так що пасажі в дусі “радикали напали на похоронну процесію” мене не дивують”, — написав Нікітін.

За його словами, того дня, проїжджаючи Хрещатиком, він побачив яскраве зібрання різних прапорів. Нікітін написав, що “досить незвично бачити символіку анархістів у 2025 році, але прапор ЛГБТ був на церемонії прощання з воїном, безумовно, недоречним”.

За словами Нікітіна, він навіть уточнив у товаришів по службі Давида, чи був той гомосексуалістом, і “це питання ввело їх у ступор на певний час, але ми все ж з'ясували, що ні, не був”.

“Тому, після закінчення процесії і далеко від її епіцентру, я наздогнав і вирішив поцікавитися у гомо-прапороносця, чому, власне, прапор збоченців був на церемонії прощання із загиблим воїном? У цей момент пан Пилипенко проявив максимальну агресію, раптово вирвав прапор вже з моїх рук, супроводжуючи це непристойною лайкою. Ну а якийсь його союзник, або, можливо навіть, партнер, залив мене в упор перцівкою”, — написав Нікітін.

Він додав, що “якраз в цей момент набігли товариші по службі Давида, переконані в тому, що мені було важливо перешкодити їхній траурній церемонії, яка, по-перше, вже закінчилася, по-друге, мене не цікавила спочатку”. За словами Нікітіна, цей момент і потрапив на відео.

Про сутичку з командиром РДК Віктор Пилипенко повідомив у Facebook. Ветеран розповів, що бійка сталася через ЛГБТ-прапор, який він тримав, а Нікітін, за його словами, почав "видирати" його із рук.

"Несвободою просякнуте повітря. Російське, і я б сказав — глобальне імперство кривди в повітрі. Треба обʼєднуватися, щоб йому протистояти, треба захищати добро та любов", — йдеться у дописі Пилипенка, який очолює об'єднання "Українські ЛГБТ-військові за рівні права".

У день прощання із Чичканом про сутичку через прапор ЛГБТ-спільноти, повідомляла й українська активістка Діана Берг. За її словами, військових РДК не було на похороні Чичкана, але вони, мовляв, йшли повз і побачивши стяг, який тримав Пилипенко, "вирішили до*батися".

"Це могло статися лише на похованні Давида Чичкана, і я думаю, що це мало статися, як метафора його життя, боротьби та мистецтва. Вічна слава герою та світла пам'ять", — додала вона.

Як повідомляло hromadske, торік влітку після "Маршу рівності" в Києві Денис Нікітін долучився до акції правих організацій. Коли йому вказали, що серед військових також є ЛГБТ-люди, він відповів: "Їх тисячі, а нас сотні тисяч. Чому меншість знову диктує свою волю більшості?".

18 серпня у Києві на Майдані незалежності попрощалися з художником та військовослужбовцем Давидом Чичканом, який помер від поранень, несумісними із життям. Йому було 39 років.