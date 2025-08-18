Між ветераном ЗСУ Віктором Пилипенком та командиром "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денисом Нікітіним сталася сутичка під час похорону художника та військовослужбовця Давида Чичкана. Він помер від поранень 10 серпня, які отримав відбиваючи штурм російської піхоти на Запорізькому напрямку.

Про сутичку з командиром РДК Віктор Пилипенко повідомив у Facebook.

Ветеран розповів, що бійка сталася через ЛГБТ-прапор, який він тримав, а Нікітін, за його словами, почав "видирати" його із рук.

"Несвободою просякнуте повітря. Російське, і я б сказав — глобальне імперство кривди в повітрі. Треба обʼєднуватися, щоб йому протистояти, треба захищати добро та любов", — йдеться у дописі Пилипенка, який очолює об'єднання "Українські ЛГБТ-військові за рівні права".

У день прощання із Чичканом про сутичку через прапор ЛГБТ-спільноти, повідомляла й українська активістка Діана Берг. За її словами, військових РДК не було на похороні Чичкана, але вони, мовляв, йшли повз і побачивши стяг, який тримав Пилипенко, "вирішили до*батися".

"Це могло статися лише на похованні Давида Чичкана, і я думаю, що це мало статися, як метафора його життя, боротьби та мистецтва. Вічна слава герою та світла пам'ять", — додала вона.

Як повідомляло hromadske, торік влітку після "Маршу рівності" в Києві Денис Нікітін долучився до акції правих організацій. Коли йому вказали, що серед військових також є ЛГБТ-люди, він відповів: "Їх тисячі, а нас сотні тисяч. Чому меншість знову диктує свою волю більшості?".

18 серпня у Києві на Майдані незалежності попрощалися з художником та військовослужбовцем Давидом Чичканом, який помер від поранень, несумісними із життям. Йому було 39 років.

Що відомо про Давида Чичкана

Давид Чичкан народився в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової у 1986 році. Не мав вищої мистецької освіти, однак послідовно розвивав свою художню практику в напрямі соціальної та політичної критики.

Чичкан у мистецтві інструмент змін та підтримки робочих класів. Говорив, що створює мистецтво передусім для робітників, а себе називав "рисувальником".

Серед його основних медіа — графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс, текст. Чоловік був анархо-синдикалістом.

Він виступав за децентралізацію та солідарність. Через свої політичні роботи та погляди виставки Чичкана зазнавали цензури й погромів.

Мобілізувався добровольцем і служив мінометником у загоні "Комітет Спротиву", до складу якого належать анархісти. 10 серпня стало відомо, що митець помер.