Міжнародний кримінальний суд назвав нові санкції США проти суддів і заступників прокурора загрозою незалежності правосуддя та міжнародному правопорядку. Суд наголосив: він продовжить роботу в інтересах жертв міжнародних злочинів.

Про це йдеться у пресрелізі організації.

У МКС заявили, що ці заходи є "відвертим нападом на незалежність неупередженого судового органу", який працює за мандатом від 125 держав-учасниць. Суд наголосив, що санкції ображають не лише інституцію та її членів, а й міжнародний правопорядок та "мільйони невинних жертв у всьому світі".

У заяві Суду підкреслюється, що він продовжить виконувати свій мандат "у суворій відповідності до правової бази, ухваленої державами-учасницями, і без зважання на будь-які обмеження, тиск чи загрози".

МКС також закликав держави-учасниці Римського статуту та всіх прихильників верховенства права надати рішучу й послідовну підтримку його діяльності, яка здійснюється "виключно в інтересах жертв міжнародних злочинів".

20 серпня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти двох суддів та двох заступників прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС). Їх звинувачують у "переслідуванні" громадян Ізраїлю та США.

Під обмеження потрапили судді Кімберлі Прост (Канада), Ніколя Гійу (Франція), заступники прокурора Назхат Шамім Хан (Фіджі) та Мамe Мандіай Ніанг (Сенегал).

Що передувало

7 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ, який запроваджує економічні та візові санкції проти людей, що працюють над розслідуваннями Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо громадян США або їхніх союзників, таких як Ізраїль.

Рішення ухвалили на тлі візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона. До цього МКС видав ордери на арешт самого Нетаньягу, колишнього міністра оборони Ізраїлю та одного з керівників палестинського угруповання ХАМАС через війну в секторі Газа.