США запровадили нові санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду

У середу, 20 серпня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти двох суддів та двох заступників прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС). Їх звинувачують у "переслідуванні" громадян Ізраїлю та США.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

У заяві держсекретаря Марко Рубіо зазначається, що під санкції потрапили судді МКС — Кімберлі Прост та Ніколя Гію, а також заступники прокурора — Суду Назхат Шамім Хан та Маме Мандіає Ньянг.

"Ці особи є іноземцями, які безпосередньо брали участь у діяльності Міжнародного кримінального суду з розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян США або Ізраїлю без згоди цих держав", — зазначає Рубіо.

Він також закликав інші держави, які все ще підтримують Міжнародний кримінальний суд, "протистояти вимогам цієї збанкрутілої інституції".

Нагадаємо, 5 червня адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду. Вони торкнулися Соломі Балунгі Босса з Уганди, Лус дель Кармен Ібаньєс Каранса з Перу, Рейн Аделаїд Софі Алапіні Гансу з Беніну та Беті Гьолер зі Словенії.

У заяві держсекретаря Марко Рубіо йдеться, що ці четверо суддів активно брали участь у розслідуваннях, арешті, затриманнях або судовому переслідуванні американських і ізраїльських громадян.

Що передувало

Нагадаємо, 7 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ, який запроваджує економічні та візові санкції проти людей, що працюють над розслідуваннями Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо громадян США або їхніх союзників, таких як Ізраїль.

Рішення ухвалили на тлі візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона. До цього МКС видав ордери на арешт самого Нетаньягу, колишнього міністра оборони Ізраїлю та одного з керівників палестинського угруповання ХАМАС через війну в секторі Газа.