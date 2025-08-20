У ніч проти 20 серпня Сили протиповітряної оборони знешкодили 62 із 93 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну, а також одну з двох балістичних ракет "Іскандер-М". Є влучання ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 20 серпня.
За даними Повітряних сил, у ніч на 20 серпня (із 19.30 19 серпня) військо РФ атакувало двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (із ТОТ Криму), а також та 93 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено балістичну ракету "Іскандер-М" та 62 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.