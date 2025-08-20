Генштаб: на фронті за добу 175 бойових зіткнень, Росія втратила 920 військових

На фронті протягом минулої доби, 19 серпня, відбулося 175 бойових зіткнень. За добу на війні в Україні Росія втратила 920 військових.

Про це Генштаб ЗСУ інформує станом на 08:00 20 серпня у зведенні щодо російського вторгнення.

За даними Генштабу, армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетні і 82 авіаційні удари, застосувавши 10 ракет та скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснила 5611 обстрілів, з них 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучила для ураження 5610 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Нова Слобода, Чернацьке Сумської області; Костянтинівка, Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Приморське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських окупантів.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 260 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, сім ракет та 142 одиниці автомобільної техніки російських окупантів”, — йдеться у зведенні.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, військо РФ завдало 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснило 218 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії війська РФ в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми окупаційних військ РФ поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило десять атак в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів армії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб війська РФ прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи

На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з російським військом.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку росіяни активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.