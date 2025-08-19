Зеленський передав Трампові гольфову ключку від українського ветерана

Під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський передав президенту США Дональду Трампу гольфову ключку від українського ветерана Костянтина Картавцева з гравіюванням Let's put peace together! ("Встановімо мир разом!"). Президент США записав відео зі словами подяки.

Про це Суспільному повідомили у ветеранській спільноті клубу "Об'єднані гольфом".

"Костя подарував президентові США гольфову ключку з гравіюванням Let's put peace together! Передав цю ключку президент Володимир Зеленський — на прохання Кості. Це подарунок від людини, яка знає справжню ціну миру. Як і всі ті, хто перебуває на фронті сьогодні, він продовжує захищати нашу свободу. Як і ті, хто, на жаль, не встигне побачити кінець цієї страшної війни", — зазначили у спільноті.

Президент США подякував українському ветеранові за ключку і сказав, що гратиме нею у гольф.

"Велика повага до вас, ви неймовірна людина. Продовжуйте грати у гольф і робити багато інших речей. Ваша країна — велика країна, якій ми намагаємося допомогти. І ваш президент тяжко працює, щоб зробити це", — сказав він.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також підкреслив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.