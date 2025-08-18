Президент США Дональд Трамп зателефонує лідеру Кремля Володимиру Путіну після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Про це Трамп заявив наприкінці брифінгу із Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому 18 серпня.

"Він [Путін] чекає мого дзвінка, коли ми закінчимо цю зустріч", — сказав Трамп.

Станом на час публікації російська не коментувала інформацію про дзвінок.

Нині в Білому домі триває зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів. Вони зібралися у Вашингтоні після того, як Трамп зустрівся з Путіним на Алясці 15 серпня. Серед європейських лідерів:

генсекретар НАТО Марк Рютте;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Франції Еммануель Макрон;

премʼєр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер.

Зеленський не один прибув у Білий дім. Разом з ним на переговори прибули:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

секретар РНБО Рустем Умєров;

посолка України у США Оксана Маркарова;

заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

заступник керівника ОП Павло Паліса.

Також стало відомо, хто буде разом із Трампом на зустрічі з українськими та європейськими чиновниками:

віцепрезидент США Джей ді Венс;

державний секретар США Марко Рубіо;

спецпредставник США з питань України Кіт Келлог;

Спецпредставник США з питань Близького сходу Стів Віткофф;

керівниця апарату Білого дому Сьюзан Вайлз.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

