Естонії загрожує штраф у 1,7 млн євро за відмову прийняти у країні 79 біженців

Європейська комісія попередила Естонію, що країна повинна прийняти 79 біженців у межах загальноєвропейського міграційного пакета. У разі відмови Таллінн має сплати штраф.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Зазначається, що якщо влада країни відмовиться, їй доведеться заплатити 1,7 мільйона євро штрафу, або направити фахівців до Південної Європи для надання допомоги державам, які перебувають під найбільшим міграційним тиском. Йдеться про Італію, Грецію, Іспанію, Кіпр та Мальту.

При цьому Єврокомісія обіцяє виділити близько 800 тисяч євро на організацію прийому біженців у разі їх розміщення в Естонії.

Новий міграційний пакет на 2026-2027 роки було погоджено країнами-членами ЄС торік. Він передбачає перерозподіл до 30 тисяч мігрантів із Північної Африки та Близького Сходу. Естонія, як і інші держави, може або прийняти встановлену кількість людей, або компенсувати відмову матеріально, або відрядити експертів по роботі з біженцями.

Керівник департаменту прикордонної охорони та міграції естонського МВС Янек Мягі розповів ERR, що уряд країни, ймовірно, остаточно ухвалить рішення щодо прийому біженців до кінця 2025 року. Якщо це буде схвалено, то потім рішення має ратифікувати парламент.

Як повідомляв литовський мовник LRT, Литва повинна прийняти 158 біженців або виплатити 3 мільйони євро.

За даними Агентства ЄС з питань притулку, у травні 2025-го у країнах-членах Євросоюзу було зареєстровано близько 64 тисячі заяв про надання притулку. Більшість тих, хто шукав міжнародного захисту, були громадянами Сирії, Афганістану, Венесуели та Колумбії.