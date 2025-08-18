Сирський: РФ модернізує дрони, щоб були стійкіші до РЕБів

Росія постійно вдосконалює свої безпілотники і тепер вони оснащені сучасними системами захисту від перехоплення та механізмами самознищення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Вони вдосконалюють свої дрони. Ми знаємо, що на "шахеди" теж встановлюють і системи оптичного донаведення, і 12-16- канальні антени, які дозволяють мати дуже високий ступінь завадостійкості, тобто їх важко давити звичайними засобами РЕБ. Вони мають датчики автоматичного ухилення від вогню, від зближення, наприклад, з дронами-перехоплювачами. Тобто "шахед" починає зниження і неконтрольовані рухи по курсу і по висоті. Зроблено все, щоб не можна було прорахувати його рух і ураження", — сказав він.

За словами Сирського, фактично всі далекобійні дрони, навіть "Гербери", які РФ використовує як хибні цілі, оснащені вибуховою речовиною для самопідриву.

"Щоб цей дрон після падіння неможливо було захопити та для ураження всіх тих, хто наближається. Треба бути дуже уважним: коли такий дрон упав — він може вибухнути", — сказав головком.