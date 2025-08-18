Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня після відеоконференції Коаліції рішучих, яка відбулася 17 серпня, назвала низку вимог Росії до України неприйнятними.

Про це пише Delfi.

"Про Донецьк не може бути й мови. Донецьк — це Україна. Також неприйнятний "особливий статус" російської мови, тому що ми добре знаємо про наслідки цього", — сказала Сіліня.

У розмові між лідерами країн Коаліції охочих вона наголосила на важливості того, щоб зустріч президентів України та Росії відбувалася у тристоронньому форматі, на якій також був би присутній президент США.

"Трамп намагається утримати Путіна за столом переговорів, але ми повинні бути готові до пакету санкцій, якщо переговори будуть зупинені. На даний момент незрозуміло, чи буде припинення вогню або мирна угода, але всі сценарії мають бути підготовлені", — сказала прем'єр-міністерка Латвії.

Крім того, вона підкреслила, що важливе значення мають гарантії безпеки, які США обіцяють Україні та Європі.

"Водночас для нас важливо, які гарантії безпеки США обіцяють Україні — чи то просто військова підтримка, чи то реальна військова присутність. Також важливими є гарантії безпеки США для Європи і те, як вони будуть надані в Україні", — зазначила Сіліня.

Нагадаємо, 17 серпня у Брюсселі відбулася онлайн-конференція лідерів держав Коаліції охочих за участі президента Володимира Зеленського. Зокрема, вони скоординували спільні дії напередодні зустрічі з главою США Дональдом Трампом, а також обговорили гарантії безпеки для України.

Дискусії були зосереджені на ключових питаннях. Зокрема йшлося про зобов'язання зберігати тиск на Росію за допомогою санкцій, а також принцип, що саме Київ має приймати рішення щодо українських територій. Зеленський, коментуючи засідання зазначив, що Коаліція охочих підтримує Київ і погоджується, що кордони держав не мають змінюватися "силою".

17 серпня Зеленський прилетів до Брюсселя та зустрівся із головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн. У понеділок, 18 серпня, вони разом вирушать до Білого дому на зустріч з американським президентом.

На спільній пресконференції вона казала, що Україна має отримати гарантії безпеки, аби утримати свій суверенітет та територіальну цілісність. За її словами, Європа та держави Коаліції охочих готові зробити свій внесок.

Раніше Зеленський повідомив, що 18 серпня полетить у США на переговори з Трампом, і що підтримує ідею тристоронньої зустрічі. Трамп також підтвердив візит Зеленського і заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.

Також у зустрічі з очільником Білого дому візьмуть участь: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі одразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО.