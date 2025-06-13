Швейцарія продовжить блокувати активи осіб, які мають політичні зв’язки із українським президентом-втікачем Віктором Януковичем, після того, як Федеральний верховний суд країни відхилив три апеляції.

Про це повідомляє swissinfo.ch.

Федеральний Верховний суд Швейцарії у п’ятницю, 13 червня, оприлюднив рішення, відповідно до якого жодні заморожені активи пов’язаних із Януковичем осіб не можуть бути виведені до ухвалення остаточного рішення у справі про конфіскацію.

Федеральний адміністративний суд відхилив три апеляції на заморожування рахунків у 2024 році. Заявники також не змогли досягти успіху у Федеральному Верховному суді.

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про блокування активів осіб, які мають політичні зв’язки із Януковичем, у 2022 та 2023 роках на підставі законів, що регулюють поводження із незаконно набутими активами іноземних політичних діячів.

Що відомо про розслідування кримінальних справ проти Януковича

У червні ДБР завершило досудове розслідування щодо Януковича та керівника його охорони Костянтина Козаря. До суду передали обвинувальний акт за фактом підбурювання та вчинення дезертирства, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду ухвалив залишити без змін вирок у справі Януковича за звинуваченнями у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

Печерський районний суд Києва дозволив узяти під варту Януковича у справі про підписання "Харківських угод" 2010 року. Тоді Янукович і президент РФ Дмитро Медведєв підписали Угоду стосовно продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України в обмін знижки на газ.

У 2021 році Вищий антикорупційний суд заочно відправив під варту Віктора Януковича і його сина на час розслідування справи про привласнення резиденції "Межигір'я".

Янукович залишив Україну взимку 2014 року після Революції Гідності. У січні 2019 року в Україні його заочно засудили до 13 років ув'язнення. Януковича визнали винним у державній зраді, а також у пособництві у веденні агресивної війни.