Більшість країн "Групи семи" готові самостійно знизити граничну ціну на російську нафту в рамках G7, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цього.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Лідери країн G7 мають зустрітися 15-17 червня в Канаді, де обговорять обмеження цін, вперше узгоджене наприкінці 2022 року. Це обмеження було розроблено, щоб дозволити продаж російської нафти третім країнам через західні страхові послуги за умови, що ціна не перевищуватиме 60 доларів за барель.

Європейський Союз і Велика Британія вже кілька тижнів наполягають на зниженні ціни після того, як падіння світових цін на нафту зробило нинішнє обмеження в 60 доларів майже неактуальним.

Анонімні джерела заявили, що ЄС та Британія навіть готові очолити цю ініціативу та діяти самостійно, за підтримки інших європейських країн G7 та Канади.

Джерела сказали, що досі незрозуміло, яке рішення ухвалять США, хоча європейці наполягають на єдиному рішенні на зустрічі. Позиція Японії також залишається невизначеною.

"Європейські країни прагнуть знизити ліміт ціни на нафту з 60 до 45 доларів. Є позитивні сигнали з Канади, Великої Британії та, можливо, Японії. Ми використаємо G7, щоб спробувати залучити США", — сказало одне з джерел.

Білий дім не прокоментував ситуацію. За даними джерел, під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Канадських Скелястих горах минулого місяця міністр фінансів США Скотт Бессент залишався невпевненим у необхідності зниження обмеження.

днак деякі сенатори США можуть підтримати цю ідею, зокрема Ліндсі Грем, який останніми тижнями заявив журналістам, що підтримує зниження ліміту. Грем наполягає на запровадженні нового жорсткого пакету санкцій проти Росії , які можуть запровадити високі тарифи для покупців російської нафти.

Джерела також зауважили, що підтримка Вашингтона не є необхідною для зниження ліміту через домінування Британії у сфері глобального страхування морських перевезень та вплив ЄС на західний танкерний флот, який дотримується правил.

Однак США мають значення, коли йдеться про платежі за нафту в доларах та банківську систему.

Що відомо про нафтові санкції проти РФ

На початку липня 2022 року країни "Групи семи" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі.

3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель. Механізм запрацював з 5 грудня 2022 року.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія також запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.