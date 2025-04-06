Іран заявив про готовність до рівноправного діалогу зі США щодо ядерної програми

Тегеран готовий вести рівноправний діалог з Вашингтоном щодо ядерної програми, заявив президент Ірану Масуд Пезешкян під час свого виступу перед членами уряду.

Про це інформує телеканал Al Arabia.

"Ісламська Республіка Іран хоче діалогу на рівних. Якщо ви хочете переговорів, то який сенс погрожувати?, — сказав Пезешкян.

За словами Пезешкіана, "сьогодні Америка принижує не тільки Іран, а й весь світ". Разом з тим він не уточнив, чи буде Тегеран брати участь у прямих переговорах з Вашингтоном.

Напередодні Американський президент Дональд Трамп висловив сподівання, що Іран готовий до прямих перемовин щодо своєї ядерної програми, попри офіційну позицію Тегерана, який у цьому питанні віддає перевагу посередницькому формату.

Відносини США та Ірану щодо ядерної угоди

У 2015 році Іран та світові держави (США, ЄС, Китай, Росія) підписали ядерну угоду (JCPOA). Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій.

У 2018 році Дональд Трамп вийшов з угоди, відновив санкції, а Іран почав збагачувати уран. Після приходу Джо Байдена у Білий дім США спробували відновити JCPOA, але переговори не дали результату. Іран вимагає зняття санкцій, США – повернення до угоди. Трамп знову погрожує військовими ударами, якщо Іран не піде на поступки.