Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий ракетний удар РФ по Сумах. За його словами, внаслідок удару є десятки загиблих та поранених мирних жителів. Потрібна жорстка реакція світу, заявив президент.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

“Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим. За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей”, — наголосив президент.

Зараз триває рятувальна операція, всі необхідні служби працюють, розповів Зеленський.

Він додав, що потрібна жорстка реакція світу — Сполучених Штатів, Європи, “усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств”.

“Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист”, — заявив президент.

Зранку 13 квітня у Сумах було чути два вибухи. За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, це був ракетний удар, є загиблі. За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено у Сумах. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.