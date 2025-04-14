Зеленський дав інтерв'ю програмі "60 хвилин" на CBS News. Основні моменти

Про це повідомляє CBS News.

Зеленський висловив побоювання, що повномасштабна війна Росії проти України може загостритися, якщо Україна за підтримки своїх союзників не буде твердо протистояти подальшому військовому просуванню Росії, відзначає CBS News.

Запис програми “60 хвилин” відбувся у рідному місті президента України Кривому Розі — через тиждень після того, як російська ракета вбила 19 людей, у тому числі дев'ятьох дітей біля дитячого майданчика.

"Це може перерости у світову війну"

Зеленський заявив, що в цей момент війни на кону безпека всього світу.

“Якщо ми не будемо твердими, він (Путін — ред.) просунеться далі. Це не просто порожні спекуляції; загроза реальна. Кінцева мета Путіна — відродити Російську імперію і повернути собі території, які зараз перебувають під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну”, — сказав президент.

Він додав: “Не буде безпечного місця, не буде безпечного місця для (будь-кого)”.

Атака на Кривий Ріг

Про атаку на Кривий Ріг Зеленський сказав кореспонденту Скотту Пеллі:

“Це означає, що ми не можемо довіряти Росії. Це означає, що ми не можемо довіряти переговорам з Росією”.

Про ціну війни для України

“Наш народ платить найвищу можливу ціну, — сказав Зеленський в інтерв'ю “60 хвилин”. — Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші — все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше — ми віддали (життя — ред.) наших людей”.

Про російські наративи у США

“Я вважаю, на жаль, що російські наративи переважають у США. Як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і все ще вірити, що вони не є агресорами, що не вони розпочали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на американську політику і американських політиків”, — сказав Зеленський.

"Це неправильно, що Америка хоче бути нейтральною"

“Президент Трамп, як сильний президент сильної країни, повинен бути на боці України, — сказав Зеленський. — Я думаю, що це неправильно, що Америка хоче бути нейтральною”.

Зеленський закликав Трампа відвідати Україну

Зеленський заявив, що буде радий вітати Трампа в Україні, щоб він міг “зрозуміти, що тут відбувається”.

“Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приїжджайте, щоб побачити людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, дітей, зруйнованих або загиблих”, — сказав Зеленський.

“Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін”, — додав він.

Україна готова купити у США десять систем Patriot

Зеленський заявив, що Україна готова купити у США десять систем протиповітряної оборони Patriot за 15 мільярдів доларів, а деякі європейські партнери можуть допомогти у фінансуванні.

За його словами, Україна так і не отримала ті додаткові системи ППО Patriot, які були обіцяні на торішньому 75-му саміті НАТО у Вашингтоні.

"Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали, або не продали, ми готові на будь-який формат, питання не в грошах", – сказав Зеленський.

Президент стверджує, що деякі європейські партнери готові фінансово допомогти Києву у купівлі цих систем.

"Але США кажуть, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?" – зазначив він.

"Одна система, яка коштує 1,5 млрд доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", – сказав Зеленський.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що CBS News повинні втратити свою ліцензію за “шахрайські репортажі”. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social у неділю, 13 квітня.