Україна готова купити у США десять систем протиповітряної оборони Patriot за 15 мільярдів доларів, а деякі європейські партнери можуть допомогти у фінансуванні.

Про це в інтерв'ю програмі 60 Minutes, що виходить на телеканалі CBS, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна так і не отримала ті додаткові системи ППО Patriot, які були обіцяні на торішньому 75-му саміті НАТО у Вашингтоні.

"Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали, або не продали, ми готові на будь-який формат, питання не в грошах", – сказав Зеленський.

Президент стверджує, що деякі європейські партнери готові фінансово допомогти Києву у купівлі цих систем.

"Але США кажуть, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?" – зазначив він.

Зеленський також розповів, що у розмові з американським президентом Дональдом Трампом він пропонував різні варіанти.

"Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво, є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує 1,5 млрд доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", – сказав Зеленський.

Другий варіант, за його словами, — це ліцензії на виробництво систем і відповідних ракет, і він просив про це нинішню і попередню адміністрацію США.

Також Зеленський згадав про країни на Близькому Сході, в Європі, Азії де розміщені американські системи Patriot і де немає військових дій, які могли б передати в України.

"Ми були готові отримати їх навіть в оренду. Форматів, як це забезпечити багато. Потрібне бажання", – додав глава держави.

9 квітня під час зустріч із журналістами Зеленський заявляв, що Україна готова купити у США "великий пакет" озброєнь. За його словами, Київ вже передав американській стороні перелік озброєнь, які готовий придбати. Йдеться про ППО та інші "відповідні інструменти".

Зеленський неодноразово заявляв, що звертався до США з проханням надати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. Зокрема у грудні 2024 року в інтерв'ю Le Parisien він казав, що там "начебто ніхто не проти", але "досі ми нічого не отримали". Також того ж місяця глава держави оцінював потребу України у Patriot у 10-12 одиниць.